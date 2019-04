Zaginęła Iwona Pawlak z 1,5-roczną córką. Internauci pomagają policji w poszukiwaniach

Ostatni raz Iwona Pawlak rozmawiała z rodziną 20 kwietnia. Od tamtej pory z nią i z jej 1,5-roczną córką nie ma kontaktu. Wiadomo, że podróżowały z Holandii do Złoczewa. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.

Udało się ustalić, że 22-latka z córką jechały z Holandii do Złoczewa w powiecie sieradzkim. Według nieoficjalnych informacji, podanych na facebookowym profilu "Zaginieni przed laty", Iwona Pawlak jechała samochodem z osobami prywatnymi i w pewnym momencie przesiadła się do innego samochodu. Mógł to być Peugeot 307, rocznik 2005, koloru granatowego. Jechali trasą A67 na niemiecką 40.