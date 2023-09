Zagadkowa śmierć koło Gorlic

Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok

Szef Prokuratury Rejonowej w Gorlicach Tadeusz Cebo przekazał portalowi Sadeczanin.Info, że znalezione w pustostanie zwłoki mężczyzny miały skrępowane ręce i nogi. Przyczyną zgonu prawdopodobnie było powieszenie. "Mimo to, śledczy wstępnie wykluczyli, by ktoś mógł się przyczynić do śmierci 23-latka. Kluczowe jednak w poznaniu prawdy będą wyniki sekcji zwłok" - czytamy.