Zadziwiające zachowanie kandydatki PiS. Dziennikarka przestała pytać

Popołudniowymi gośćmi Radia ZET u Beaty Lubeckiej byli Katarzyna Jóźwiak i Krzysztof Sitarski. Oboje startują do Sejmu z listy PiS. Prywatnie są parą. - Razem w domu i razem w sejmie. To ma być taki family biznes? A jak nie dostaniecie się do sejmu? - pytała dziennikarka w programie. - Nic się nie wydarzy. To nie jest kwestia dostania się do sejmu. To jest kwestia naszych doświadczeń, pracy przez wiele lat - stwierdził Krzysztof Sitarski.