Zadał koleżance ponad 100 ciosów. Obniżono mu karę

Znali się od bardzo dawna. Kiedyś nawet byli parą. Pewnego dnia Kamil M. odwiedził swoją koleżankę w jej mieszkaniu. Wszedł do kuchni, chwycił za nóż i zadał dziewczynie ponad 100 ciosów. W piątek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmniejszył mu wyrok, z dożywocia na 25 lat.

- W pewnym momencie, bez słowa, poszedłem do kuchni. Tam z suszarki wziąłem nóż, wróciłem do pokoju i zadałem jej pierwszy cios w gardło. Następnie zacząłem jej zadawać ciosy w okolice brzucha, klatki piersiowej oraz głowy - zeznawał w trakcie śledztwa oskarżony. Do tragedii doszło w 2017 roku.

Gdy wstał znad ofiary był cały we krwi. Zadzwonił do matki i babci. Krótko streścił im co się stało. Następne udał się prosto na posterunek policji. Złożył zeznania i przyznał się do winy. Od początku do końca był bardzo spokojny. Nie zdradzał żadnych skrajnych emocji.