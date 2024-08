Zacznie się już w nocy. Obfite opady deszczy wraz z burzami

W czwartek pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-25 l/mkw. Miejscami wystąpić mogą burze z obfitymi opadami deszczu, które wystąpią na Kaszubach i Warmii, przechodząc przez centrum kraju aż do Małopolski i Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na Mazurach i Podlasiu początkowo południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.