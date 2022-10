Zaczęło się. Miedwiediew reaguje na skandaliczny wpis Muska

"Ci, którzy sugerują, by Ukraina zrezygnowała ze swoich obywateli i ziemi - rzekomo po to, by nie skrzywdzić urażonego ego Putina lub ratować Ukrainę przed cierpieniem - nie powinni zakrywać słowem 'pokój' słów: niech Rosjanie zabijają i gwałcą tysiące niewinnych Ukraińcy i zdobywają jeszcze więcej terytoriów - napisał Kuleba.