"Zachował się wzorowo". PO broni posła, który przyszedł do Sejmu z COVID-em. Lekarze mówią o kompromitacji

Rzecznik Grabiec podkreśla, że gdyby oczywiście dziś pozostawały w mocy regulacje, które umożliwiałyby wykonywanie obowiązków poselskich z domu, to poseł Dariusz Rosati by z nich skorzystał. - Sejm jednak nie przewiduje już takiej możliwości. Nie ma możliwości głosowania zdalnie. Dlatego jesteśmy w sytuacji takiej, jak setki tysięcy Polaków, którzy jeżdżą do pracy, mimo że nie czują się najlepiej i mogą być chorzy. Nie sądzę więc, że posłowie powinni być traktowani inaczej i znajdować się "pod kloszem" - uważa nasz rozmówca.