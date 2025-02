Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji uderzyła także w Kanadę, która "sama ma problemy z niepodległością i integralnością terytorialną". W ten sposób Zacharowa odniosła się do słów Donalda Trumpa dotyczących niepodległości Kanady. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji stwierdziła ponadto, że Stany Zjednoczone oskarżają administrację Joe Bidena o rozpętanie wojny w Ukrainie. - USA mówią w ten, czy inny sposób, że gdyby nie poprzednia administracja, nie doszłoby do tego. To nie są słowa wypowiedziane za zamkniętymi drzwiami, ale staje się to wiedzą publiczną - próbuje przekonywać Zacharowa.