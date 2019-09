Zabójstwo na plebanii. Biegły: Jan B. brał środki odurzające

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo na warszawskiej plebanii był po spożyciu substancji psychoaktywnej. Tak wynika z opinii biegłego, który go badał. 38-letni mężczyzna wszedł na teren kościoła i zaatakował dwie osoby. Zranił księdza i zabił 65-letniego mężczyznę, ojca jednego z duchownych.

Prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych Jana B. Do ich wyników dotarł portal tvnwarszawa.pl. - Z opinii biegłego wynika, iż we krwi podejrzanego Jana B. stwierdzono obecność tetrahydrokanabinolu, jest on głównym składnikiem psychoaktywnym produktów ziela konopi innych niż włókniste, oraz jego metabolitów – mówi portalowi Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.