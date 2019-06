Zabójstwo 9-miesięcznej Blanki. Jest śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez 4 instytucje

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował, że śledczy zajmują się sprawą zabójstwa dziewczynki z Olecka. Prowadzone jest śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez sąd, MOPS, policję i prokuratorów.

Wiceminister sprawiedliwości przypomniał, że rodzice nie byli przygotowani na powrót niemowlęcia. - Nie przesądzam o żadnej winie, ale z dokumentów wynika, że matka jeszcze w lutym mówiła, że nie jest gotowa na przyjęcie dziecka. Niedługo potem zostało wydane orzeczenir o powrocie dziewczynki do rodziny biologicznej. Kobieta na dworcu chciała oddać córkę obcej osobie - powiedział.

Podobne odczucia co matka miał wcześniej ojciec Blanki, który w listopadze mówił, że rodzina nie powinna dostać dziewczynki. - Pytanie, ile takich informacji miał na stole sąd, podejmując decyzję, która doprowadziło do dramatu. To nie powinno się wydarzyć. Kto popełnił błąd poniesie odpowiedzialność. W tej sprawie było wiele sprzeczności - wyjaśniał Wójcik.