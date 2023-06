Zabójcze choroby wracają do Europy. Coraz bliżej kolejnej pandemii?

W samym tylko 2022 roku odnotowano 71 przypadków lokalnie nabytej dengi, z czego 65 we Francji i 6 w Hiszpanii. Nastąpił również szczyt zachorowań na gorączkę Zachodniego Nilu - zainfekowane były 1133 osoby, a zmarły 92 osoby. Większość z tych przypadków – 1112 – została nabyta lokalnie w 11 krajach, z czego ponad 700 we Włoszech. Oznacza to, że groźne dla ludzkiego zdrowia wirusy rozprzestrzeniają się nie tylko w Afryce i Azji, ale też przenoszone są przez komary już na starym kontynencie.