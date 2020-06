Za "stary" na imprezę? Mężczyzny nie wpuścili do klubu. Sprawa trafiła do sądu

"Fight for your right to party” to słowa z utwory Beastie Boy, które pewien Monachijczyk potraktował poważnie. Mężczyzna chce przez Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe udowodnić, że niesłusznie nie pozwolono mu uczestniczyć w imprezie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Trybunał zajmie stanowisko w tej sprawie. Sąd w Monachium dopuścił apelację.