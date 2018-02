Za rządów Beaty Szydło szkoła dostała dotacje. Jednym z nauczycieli mąż byłej premier

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu, którego pracownikiem jest mąż Beaty Szydło, miał otrzymać dotację. Zarządzenie dotyczące przyznania placówce pieniędzy pochodzi z czasu, kiedy na czele rządu stała Beata Szydło.

Czy Szydło maczała w tym palce?

O tym, że szkoła w Oświęcimiu potrzebuje dotacji mówił w lipcu 2017 roku w TVP 3 dyrektor placówki Jacek Polak. - Budynki szkoły są oddalone od siebie o kilka kilometrów, co oczywiście nastręcza problemy organizacyjne - mówił.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów twierdzi z kolei, że to o dotację do Beaty Szydło wnioskował wojewoda małopolski, do czego ówczesna premier się przychyliła.