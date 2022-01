Wznieśli barykady i walczą z policją. "Rewolucja" antyszczepionkowców na Gwadelupie

Od czwartku na Gwadelupie, karaibskiej wyspie należącej do Francji, trwają zamieszki wywołane przez antyszczepionkowców. Na ulicach wzniesiono barykady, dochodzi do starć z policją. W stolicy wyspy, Pointe-a-Pitre, postrzelono żandarma. Jak do tej pory, jak podaje AFP, w związku z zajściami aresztowano jedynie 6 osób.