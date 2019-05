Wysokie pensje kierownictwa SOP. Mamy oświadczenia majątkowe

Mimo ogromnej ilości wpadek z kolizjami, kierownictwo Służby Ochrony Państwa może się pochwalić pokaźnymi zarobkami. Wirtualna Polska dotarła do oświadczeń majątkowych szefów SOP za 2018 rok. Wynika z nich, że komendanci zarabiają lepiej niż ministrowie w rządzie.

Robert Nowakowski od października 2017 r. do marca 2019 pełnił funkcję zastępcy szefa SOP i był odpowiedzialny za pion logistyki, a także za transport najważniejszych osób w państwie. I jak wynika z oświadczenia majątkowego, to właśnie on zarobił najwięcej w ubiegłym roku – 221,2 tys. zł. Daje to 18,4 tys. zł miesięcznie. Nowakowski nie posiada oszczędności. Wpisał za to dom na działce i wycenił go na 285 tys. zł.