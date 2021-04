Polacy umierają na COVID-19. To starość czy zapaść?

Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban powiedział w czwartek w TVN24, że sytuacja ta "będzie przedmiotem analiz." - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zabierzemy się za to na poważnie - mówił. Horban dodał, że za dużą liczbę zgonów może odpowiadać to, że mamy starzejące się społeczeństwo, a równocześnie szwankuje systemowa opieka nad osobami starszymi.

Lekarz: wysoka śmiertelność pokazuje, że za mało testujemy

Mam nadzieję, że się zaszczepimy i to się wszystko skończy. To jedyne rozwiązanie. Tak naprawdę mamy zaskakująco mało zgonów w grupie najstarszych osób, gdzie bardzo dużo osób się już zaszczepiło. Efekty tego już widać. Jeżeli osoby powyżej 60. roku życia będą się szczepić, to liczba zgonów będzie malała. Jeżeli się nie zaszczepią, to teraz wygasimy tę falę, a za chwilę przyjdzie kolejna – mówi WP profesor Krzysztof Pyrć.