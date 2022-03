Wysoka liczba zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane

- Nasz system testowania - mówię tutaj o testowaniu przeciwko COVID-19 - jest również udostępniony w pełnym zakresie obywatelom Ukrainy i co bardzo ważne w niedługim czasie, w zasadzie to jest kwestia kilku najbliższych dni, będziemy mieli też dostępny formularz w języku ukraińskim, ale i bez względu na to i tak w tej chwili obywatele (Ukrainy - PAP) mogą zgłaszać się do aptek, do innych punktów gdzie wykonywane są wymazy - podkreślił.