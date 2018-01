Wyrzucił psa do kontenera na szkło. Straż miejska prosi o pomoc

Mieszkanka Świdnicy znalazła porzuconego psa w kontenerze na szkło. Zaniedbany zwierzak trafił pod opiekę pracowników schroniska. Straż miejska apeluje do każdego, kto ma informacje na temat jego właściciela.

Do zdarzenia doszło w środę 17 stycznia, około godziny 20 na ul. Kolejowej. Mieszkanka Świdnicy wracając do domu, usłyszała stłumiony skowyt i szczek. Okazało się, że rozpaczliwe dźwięki dochodzą z kontenera na szkło, do którego ktoś wrzucił psa. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy. Po chwili na miejsce przybyli strażnicy miejscy, którzy usiłowali wyciągnąć przerażone zwierzę z kontenera. Niestety, bezskutecznie.