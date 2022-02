Wyrzucił partnerkę przez okno. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem

Do dramatu doszło w lipcu 2018 roku na osiedlu Kruczkowskiego w Lublinie. Para przebywała razem w mieszkaniu. Jarosław B. zaczął namawiać kobietę do seksu, na co ta nie wyraziła zgody. Doszło do awantury. W pewnym momencie - jak ustalili śledczy - 26-latek wyrzucił kobietę przez okno.