Wypadek z udziałem Polaków w Austrii. Cztery osoby w szpitalu

Jak podaje portal salzburg24.at, do wypadku doszło w sobotę, ok. godz. 21. na drodze B168 w miejscowości Mittersill w kraju związkowym Salzburg. Z nieznanych przyczyn kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem.

Przy wjeździe do miasta samochód nagle skręcił w lewo i wbił się w barierki.

Samochodem jechało czterech mężczyzn w wieku 22, 27, 46 i 47 lat. Lekko ranni Polacy zostali zabrani do szpitali w Mittersill i Zell am See. Na miejsce zostały wysłane cztery karetki pogotowia, straż pożarna i policja.