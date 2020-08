Sarnia Góra. W wypadku samochodowym zginęło trzech mężczyzn

Trzech mężczyzn w wieku od 25 do 50 lat zginęło w wypadku, do którego doszło w miejscowości Sarnia Góra w powiecie działdowskim w woj. warmińsko-mazurskim. Niestety mężczyźni byli ze sobą spokrewnieni. To ojciec i jego dwóch synów. Do wypadku doszło po godzinie 1 w nocy, na drodze wojewódzkiej 544 pomiędzy Brodnicą a Lidzbarkiem.