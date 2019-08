Wypadek w Karkonoszach. 13-latka spadła ze skały

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na Kruczych Skałach w Jerzmanicach-Zdroju (Dolny Śląsk). 13-letnia dziewczynka spadła z wysokości 15 metrów. Nastolatka jest w ciężkim stanie.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło we wtorek po godz. 14.00. Na Kruczych Skałach w Jerzmanicach-Zdroju dziewczynka spadła ze skały - poinformował portal Złotoryja 112.

Na miejscu pojawili się strażacy, którzy zabezpieczali teren i ratownicy medyczni. Wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przylot przedłużał się, więc karetka zwiozła dziewczynkę do szpitala w Legnicy. Stamtąd śmigłowiec LPR przetransportował ją do Wrocławia. Jej stan po przybyciu do szpitala był ciężki.