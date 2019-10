Wypadek na autostradzie A2. Ciężarówka w rowie, spore utrudnienia w kierunku Warszawy

Wypadek na autostradzie A2. Ciężarówka wpadła do rowu. Występują spore utrudnienia w kierunku Warszawy.

Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Łódź-Północ na A2. Do rowu wpadł samochód ciężarowy. - Akcja wyciągania ciężarówki z rowu może potrwać jeszcze ok. godziny - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad portal Onet.pl.