Wyniki matur. Kiedy egzamin poprawkowy?

11 sierpnia uczniowie szkół średnich poznali wyniki tegorocznych matur. Te zostały przesunięte o miesiąc z powodu epidemii koronawirusa. Niestety nie wszyscy abiturienci zdali egzamin maturalny. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, maturę zdało 74 proc. osób, które do niej przystąpiły. 17,2 proc. z tych, którzy oblali maturę, mają szansę na poprawkę we wrześniu.

Kiedy odbędzie się egzamin poprawkowy? Dojdzie do niego we wtorek, 8 września, Przystąpić do niego mogą osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i pod warunkiem, że podeszły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.