Wymiana "uprzejmości" między Kwaśniewskim a Millerem. "Oluś zawsze był krętaczem"

Za czasów rządów SLD pełniący wówczas funkcję premiera Leszek Miller stwierdził, że z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim łączy go "szorstka męska przyjaźń". Wydaje się, że obecne relacje obu polityków pozostają szorstkie, ale mają mało wspólnego z przyjaźnią.

"I właśnie ten duch drużyny został zachwiany tym, co zrobił Leszek Miller. On przed wyborami bardzo dążył do tego, by stworzyć partię SLD. Ten proces zakończył się zwycięstwem aparatu nad ludźmi bardziej niezależnie myślącymi. SLD powstało jako jednolity twór, wypłukując się z wielu niepokornych postaci i dając szansę aparatczykom, dla których władza była celem samym w sobie" - ocenił Aleksander Kwaśniewski.