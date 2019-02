Wykluczono go z zakonu. "Po 37 latach zostałem bez niczego"

Ma 62 lata, za sobą 37 lat w zakonach i poważny problem. Były zakonnik Wacław Paluch ma opuścić klasztor i żyć na własną rękę. Nie chce tego zrobić, więc musi płacić rachunek za pobyt, na co go nie stać - podaje portal polsatnews.pl.



W zakonach spędził 37 lat. Wacław Paluch wielokrotnie był przenoszony, ale od 20 lat mieszkał w klasztorze w Oborach w województwie kujawsko-pomorskim. W połowie grudnia 2018 r. usłyszał, że musi go opuścić. Powód? Według byłego zakonnika - konflikt z przełożonymi. Ksiądz chce jednak zostać, ale nie ma 500 zł odszkodowania, które miałby płacić co miesiąc za bezprawne mieszkanie w klasztorze.

Sprawę Wacława Palucha opisuje portal polsatnews.pl. Jak czytamy, były zakonnik źle znosi przeniesienia. - Lekarz mi powiedział, że to są stany depresyjno-lękowe, ale przełożony uznał, że to są żadne argumenty. Dał mi drugi raz pisemne upomnienie, suspensę i mnie wyrzucili - tłumaczył ksiądz Paluch.

Twierdzi, że nie dostaje jedzenia, nie ma dostępu do kuchni, bo wymieniono zamki. Co więcej, jak mówi, przełożony zabronił komukolwiek częstowania go choćby wodą.