Wyjątkowe życzenia i wierszyki na Dzień Matki 2020. Spraw przyjemność mamie

26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. To wyjątkowe święto, podczas którego mamy okazję podziękować wszystkim mamom za trud włożony w wychowanie dzieci.

Co ciekawe Polska jest jedynym krajem, gdzie Dzień Matki obchodzony jest 26 maja. Jedną z najpopularniejszych dat tego święta jest druga niedziela maja. Wtedy świętują mamy m.in. w USA, Australii, Belgii, na Słowacji i w Niemczech.

Życzenia i wierszyki na Dzień Mamy to wyjątkowy sposób, aby przekazać mamom ciepłe słowa. Jeżeli masz problem z dobraniem właściwych słów, poniżej znajdziesz kilka propozycji życzeń na Dzień Matki 2020.

Życzenia na Dzień Matki 2020

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!