Wyjątkowa szansa na rozwój. Bezpłatny kurs dla nauczycieli

– Uważam, że kursy e-learningowe to wspaniałe rozwiązanie, które pozwala oszczędzać czas i uczyć się w dogodnym momencie. Jeżeli zaś chodzi o sztuczną inteligencję, musimy pamiętać, że ona nie funkcjonuje obok nas. To integralna część naszego życia. Dlatego ważne, abyśmy mogli wejść w dialog z uczniami, którzy mają do czynienia z technologią już w coraz młodszych klasach. Niejednokrotnie to właśnie oni zaskakują nas swoją wiedzą, a w relacji z technologiami często nie mają żadnych barier. Zadaniem nauczycieli jest więc nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale też ciągłe poszerzanie własnej wiedzy. Myślę, że to szkolenie przyniesie bardzo pozytywne efekty – mówi Ewa Lisiowska, nauczycielka.