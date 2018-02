Wycofano lek. Był przepisywany chorym na raka

GIF zdecydował o wycofaniu leku polecanego między innymi pacjentkom chorym na raka jajnika, jajowodu czy otrzewnej i przechodzącym chemioterapię. Mowa o preparacie Lynparza.

- NF922 z datą ważności do 30 listopada 2018 roku,

- NJ378 z datą ważności do 30 czerwca 2018 roku,

- NG532 z datą ważności do 31 grudnia 2018 roku.