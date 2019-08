Wybuch w Rosji. Zanotowano "krótkotrwały wzrost promieniowania"

Dwie osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych. To bilans ofiar po pożarze na poligonie doświadczalnym w obwodzie archangielskim na północy Rosji. - Doszło do wybuchu silnika rakietowego - przekazało ministerstwo obrony Federacji. Zarejestrowano także "krótkotrwały wzrost promieniowania".

Do zdarzenia doszło ok. 30 km od miasta Siewierodwińsk (obw. archangielski). Rosyjski resort zaznaczył w komunikacie, że "w wyniku eksplozji do atmosfery nie przedostały się żadne szkodliwe substancje". Zapewnił, że promieniowanie jest w normie.