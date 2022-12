Wybuch w Komendzie Głównej. "Chcą zamieść sprawę pod dywan?"

– Mam nadzieję... albo chcę wierzyć w to, że szef polskiej policji razem z delegacją, wiedzieli, co wieźli (z Ukrainy do Warszawy – red.). Jeśli nie, to – przepraszam za określenie – są idiotami… To jest broń, tu musi być pozwolenie. Szczególnie, jeśli ją wprowadzasz na teren Polski. Muszą być odpowiednie pozwolenia z konsulatu albo zostawiasz ją w depozycie w służbie celnej. Na lotnisku byłby prześwietlony, a na granicy w pociągu odpuszczono. Nie powinno tak być. Ktoś powinien za to odpowiedzieć – mówi nam były funkcjonariusz KGP.