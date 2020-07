Wybory w USA. Kanye West oficjalnym kandydatem na prezydenta. Raper spełnił wszystkie formalności

Wybory w USA. Kanye West kandydatem na prezydenta

Wybory w USA. Kim jest Kanye West?

Kanye West to popularny i kontrowersyjny amerykański raper. Jest mężem Kim Kardashian. Fox News dotarł do oświadczenia kandydata na prezydenta, w którym wyznał, że należy do partii "BDY", co oznacza "Birthday Party". Tym samym Kanye West potwierdził plotki dotyczące jego zaangażowania w politykę. Co prawda amerykańskie media nie biorą tej kandydatury na poważnie i zastanawiają się, czy raper ośmieszy siebie, czy wybory prezydenckie.