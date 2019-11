Wybory w Hiszpanii. PSOE faworytem, Vox "czarnym koniem"

W niedzielę rano miliony Hiszpanów ruszyły do lokali wyborczych. Obywatele wybierają skład nowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo socjalistów, ale największym zaskoczeniem jest historycznie wysokie poparcie dla prawicy.

Lokale wyborcze niemal w całym kraju otwarto o godz. 9. Hiszpania - a szczególnie Katalonia - od tygodni pogrążone są w kryzysie. Na ulicach dochodzi do krwawych starć. Niszczone są auta, restauracje i banki, a demonstranci walczą z policją.

Najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że zwycięzcą wyborów będzie partia obecnego szefa rządu Pedro Sancheza - Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE). Wygląda jednak na to, że poparcie nie będzie wystarczające do utworzenia większościowego gabinetu. To oznacza kolejne starcia i miesiące niepewności na hiszpańskiej scenie politycznej.