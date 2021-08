Wybory samorządowe opóźnione? PiS ma pomysł

W 2023 r. odbędą się wybory zarówno samorządowe, jak i parlamentarne. Przyczyną nałożenia się terminów jest wydłużenie kadencji lokalnych włodarzy z czterech do pięciu lat. - Trudno będzie zorganizować wszystko w jednym czasie, ludzie mogą się w tym pogubić. Dlatego przygotujemy ustawę wydłużającą obecną kadencję samorządów, np. o pół roku - mówi jeden z polityków PiS w rozmowie z "DGP", podkreślając, że ma do tego dojść, jeśli nie zostaną przeprowadzone wcześniejsze wybory do parlamentu.