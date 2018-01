Wybory prezydenckie w Czechach: Zeman wygrywa pierwszą rundę

Urzędujący prezydent Czech Milosz Zeman zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Według wstępnych wyników, zagłosowało na niego 39 proc. wyborców, podczas gdy jego największy konkurent Jirzi Drahosz zebrał 26 proc.

Według cząstkowych wyników z 97 proc. okręgów, Zeman wygrał we wszystkich okręgach wyborczych poza Pragą i zagranicą. Tam wyborcy postawili na Jirzego Drahosza, chemika i byłego przewodniczącego Czeskiej Akademii Nauk. Dalsze miejsca zajęli kandydaci niezależni: były ambasador Czech we Francji Pavel Fischer (10 proc.), właściciel firmy bukmacherskiej Pavel Horaczek (9 proc.) oraz lekarz i aktywista Marek Hilszer (8 proc.). Pozostali kandydaci, w tym były premier Mirek Topolanek, zdobyli mniej niż 5 proc. głosów.

Zeman był zdecydowanym faworytem głosowania. Choć 73-letni polityk słynie ze skandalizujących wypowiedzi, grubiaństwa i wpadek, a przez połowę kraju uważany jest za powód do narodowego wstydu, nadal znajduje uznanie wśród wielu Czechów. Równiez dzięki temu, że zdecydowanie sprzeciwia się przyjmowaniu muzułmańskich imigrantów. Oskarża ich o zorganizowaną inwazję na kontynent. Ostrzegł też swoich rodaków, by zbroili się na wypadek "superholokaustu", który mogą szykować dżihadyści. Zeman słynie też z sympatii do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, którego nazywa swoim przyjacielem. To również budzi kontrowersje. Podczas piątkowego głosowania, półnaga aktywistka ruchu "Femen" próbowała go zaatakować, krzycząc, że jest "dziwką Putina".