Wybory prezydenckie 2020. Ostra wymiana zdań między Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą

Andrzej Duda podczas swojej wizyty w Brzegu mówił o "ideologii LGBT". - Próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest ideologia - stwierdził prezydent. Powiedział, że darzy "wszystkich ludzi szacunkiem", ale nie pozwoli na "ideologizację".

Prezydent stwierdził, że w czasach komunizmu starano się "ideologizować dzieci". - To był bolszewizm. To było ideologizowanie dzieci - oznajmił. - Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm - dodał.