Wybory prezydenckie 2020. Aleksander Kwaśniewski zagłosował

Aleksander Kwaśniewski wraz z żoną pojawili się w lokalu wyborczym, by oddać głos w II turze wyborów prezydenckich tuż po godz. 15:00. Po wrzuceniu kart wyborczych do urny były prezydent rozmawiał z dziennikarzami.

- Jeśli zwycięzca niedzielnych wyborów będzie się starał, to ma szansę "skleić" Polskę - powiedział Aleksander Kwaśniewski. Wskazał też najważniejsze wyzwania przed nowym prezydentem. - Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi mogą znaleźć nowy wyraz po tamtejszych wyborach w listopadzie. Joe Biden ma duże szanse na zwycięstwo. Jeśli zaś chodzi o Rosję, to nie przewiduję żadnych przełomów. Z Władimirem Putinem będziemy mieli do czynienia jeszcze bardzo długo, a jego stosunek do Polski jest utrwalony i niestety negatywny – powiedział Aleksander Kwaśniewski.