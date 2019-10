Wybory parlamentarne 2019. Rekordowa liczba osób dopisuje się do spisu i rejestru wyborców w Warszawie

Wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę. Radio ZET informuje o rekordowej liczbie osób, które dopisały się do spisu i do rejestru wyborców w Warszawie. To już prawie 40 tys. obywateli.

Wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę (PAP)

Do spisu wyborców, który umożliwia zagłosowanie w wyborach 13 października, dopisały się w stołecznych urzędach dzielnic 10 192 osoby, a przez platformę ePUAP aż 22 566 osób - podaje Radio ZET.

Do rejestru wyborców, czyli przy zmianie miejsca głosowania na stałe, dopisały się w sumie 7 222 osoby, z czego ponad 5000 za pomocą ePUAP.

Rzecznik prezydenta stolicy Kamil Dąbrowa przyznał w rozmowie z Radiem ZET, że jest to rekordowa liczba jak na tydzień przedwyborczy.

Wybory parlamentarne już w niedzielę

Już w niedzielę 13 października w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu.

Prawo głosu w wyborach parlamentarnych 2019 przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18. rok życia. Głosować nie będą mogły osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione praw wyborczych.