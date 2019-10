Wyniki wyborów 2019. Kiedy PKW policzy głosy?

Zakończyły się wybory parlamentarne 2019. PKW przekazała informację o przypadkach łamania ciszy wyborczej w całym kraju. Przedstawiciele Komisji Wyborczej zapowiedzieli też kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych.

- Mogę potwierdzić, że między godziną 14 a 18 doszło w sumie do 11 przypadków łamania przepisów: 6 z Kodeksu karnego oraz 5 z Kodeksu wyborczego. W związku z dwoma zdarzeniami doszło do zatrzymania 2 osób - przekazał sędzia Wojciech Kręcisz.

Do pierwszego zatrzymania doszło w Dakowach Mokrych (woj. wielkopolskie). Tam jedna osoba próbowała wynieść karty do głosowania. - Druga sytuacja, znacznie bardziej drastyczna, odbyła się w lokalu w Dobroszycach. Tam doszło do rękoczynów, sprawca uderzył jednego z członka komisji. Napastnik został natychmiast zatrzymany - dodał sędzia Kręcisz.