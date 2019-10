Wybory parlamentarne 2019. Oryginalna kampania profrekwencyjna Comedy Central

Wybory parlamentarne 2019. Do oddania w nich głosu zachęcają Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Mikołaj Kopernik i król Zygmunt Stary. Właściwie aktorzy, którzy wcielili się w role znanych Polaków. Za kampanią stoi Comedy Central.

"Świetny klip profrekwencyjny. Najlepszy jak do tej pory w kampanii. Gratulacje" - napisał na Twitterze Adam Bodnar. Zachwyca się akcją "Idź na wybory. Przejdź do historii" Comedy Central, w których aktorzy grają znanych Polaków i namawiają do wzięcia udziały w wyborach.