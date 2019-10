Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Koalicja Obywatelska przegrała przez... logo?

Pomimo przegranej w Sejmie, Koalicja do końca wierzyła w odbicie Senatu. Niestety, w izbie wyższej parlamentu PiS także zdobyło większość. W mediach społecznościowych pojawiły się teorie, że za kiepski wynik opozycji mogło przysłużyć się... logo.

Aby oddany głos był ważny, na karcie do głosowania należało zakreślić "krzyżyk" w pustym kwadracie. Problem w tym, że znak graficzny KO również wpisany był w tę figurę geometryczną. Część wyborców mogło się pomylić i w pośpiechu zakreślić kwadrat po niewłaściwej stronie.

Na Twitterze jako jeden z pierwszych poinformował o tym Rafał Mundry. Opublikował on zdjęcie kart z okręgu nr 8 we Wrocławiu. Wynika z niego, że co najmniej kilka osób nieuważnie skreśliło kratkę po prawej stronie od nazwiska kandydata - czyli tam, gdzie widniały symbole komitetów wyborczych. Tak oddany głos jest nieważny.