Wybory 2020. Zaświadczenie o prawie do głosowania. Jak głosować w drugiej turze poza miejscem zamieszkania?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Formalności

Aby głosować poza miejscem zamieszkania, potrzebne jest zaświadczenie o prawie do głosowania. Może nam je wydać gmina, w której jesteśmy w spisie wyborców. Odbieramy je osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. Zaświadczenie można odebrać do piątku 10 lipca w urzędzie gminy, w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców.

Posiadając zaświadczenie o prawie do głosowania, możemy oddać głos w dowolnym lokalu w Polsce lub za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Osoby, które zgłosiły się po zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich otrzymały dwa egzemplarze. Jedno mogły wykorzystać podczas pierwszej tury, a kolejne w drugiej turze. Jeśli zaświadczenie zostało zgubione, to nie ma możliwości powtórnego uzyskania go.