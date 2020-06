Wybory 2020. Robert Biedroń o atakach na LGBT: "Mama dzwoni do mnie co kilka godzin i pyta, czy wszystko jest okej"

Wybory 2020. Robert Biedroń włącza się do dyskusji o LGBT

Proszę sobie wyobrazić, co czuje moja matka, a jestem osobą publiczną. Proszę sobie wyobrazić, co czują matki dzieciaków, które przez lata są zmuszane do ukrywania się, słyszą obraźliwe epitety. To jest sytuacja, która ja przeżywałem i wiem, że przeżywa ją w Polsce wiele milionów rodzin - powiedział Biedroń na konferencji.