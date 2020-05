Wybory 2020. Nowy scenariusz wyborczy: może zabraknąć czasu na druk kart wyborczych

O prawdopodobnym scenariuszu wyborczym informuje RMF FM. Zakładając, że Senat będzie procedował ustawę o wyborach "hybrydowych" podobnie do tych "kopertowych", to dopiero w połowie czerwca będzie znany termin elekcji prezydenckiej. Według doniesień stacji - jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie naciskać na I turę 28 czerwca - to od decyzji Elżbiety Witek do pójścia do urn będzie niecałe 14 dni.