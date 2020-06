Wybory 2020. Lokale wyborcze Wrocław i dolnośląskie. Jak i do której można głosować?

Sprawdź, gdzie najłatwiej znaleźć twój lokal wyborczy we Wrocławiu i w innych obwodach w województwie dolnośląskim, w którym możesz oddać głos w wyborach prezydenckich 2020. Informujemy także, w jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze i jak zagłosować, żeby twój głos był ważny.

Wybory 2020. Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Jak znaleźć lokal we Wrocławiu i województwie dolnośląskim?

Podczas wyborów prezydenckich 2020 można głosować korespondencyjnie i tradycyjnie w lokalu wyborczym. Znalezienie właściwego lokalu wyborczego jest ważne. W wyborach 2020 można zagłosować lub przynieść kopertę zwrotną z głosowania korespondencyjnego tylko w miejscu zameldowania. Wyjątkiem są osoby, które złożyły wnioski o zmianę rejestru wyborców, spisu wyborców lub otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania.

Właściwy dla adresu zameldowania lokal wyborczy najłatwiej znaleźć przez stronę internetową wybory.gov.pl. W górnym menu należy wejść w zakładkę 'Wyszukiwarka obwodów'. Następnie w polu wyszukiwania wpisujemy swój adres zameldowania i otrzymujemy adres lokalu wyborczego, w którym możemy zagłosować na wyborach prezydenckich 2020 lub przynieść kopertę zwrotną z oddanym głosem (jeśli głosujemy korespondencyjnie).

Na stronie wybory.gov.pl po wejściu w zakładkę 'Wyszukiwarka obwodów' można również ręcznie wyszukać odpowiedni lokal wyborczy. Wystarczy kliknąć odpowiednie części mapki lub tabeli (przypisane do danego województwa) po prawej stronie. Żeby ułatwić wam wyszukiwanie swojego lokalu wyborczego, poniżej umieszczamy linki do lokali wyborczych we Wrocławiu i województwie dolnośląskim:

Spis właściwych lokali wyborczych dla adresu zamieszkania można także znaleźć na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych w wielu blokach. Także przed lokalem wyborczym (najczęściej na drzwiach wejściowych) znajduje się spis ulic, przypisanych do danego lokalu wyborczego.

Wybory prezydenckie 2020. O której czynne lokale wyborcze?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze w całym kraju będą czynne od 7:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych.

Wybory 2020. Jak prawidłowo zagłosować?

W wyborach prezydenckich 2020 można zagłosować tradycyjnie lub korespondencyjnie. Do lokalu wyborczego musisz zabrać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), który należy okazać komisji przed pobraniem karty do głosowania. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Jeśli wyborca zdecydował się na głosowanie korespondencyjnie i spełnił wymogi, żeby móc tak zagłosować, otrzymał na adres zameldowania pakiet wyboczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować). W dniu pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 osoba, która głosowała korespondencyjnie może przynieść osobiście (lub w jej imieniu inna osoba) kopertę zwrotną z oddanym już głosem na karcie do głosowania. Kartę zwrotną należy przynieść do lokalu wyborczego (od 7:00 do 21:00) zgodnego z adresem zameldowania. Tak samo jak przy tradycyjnym głosowaniu, na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Wybory 2020. Lista kandydatów

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020 wystartuje 11 kandydatów. Prezentujemy listę kandydatów:

Robert Biedroń, Lewica

Krzysztof Bosak, Konfederacja

Andrzej Duda, kandydat bezpartyjny popierany przez PiS

Szymon Hołownia, kandydat bezpartyjny

Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej

Władysław Kosiniak - Kamysz, PSL

Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa

Paweł Tanajno, kandydat bezpartyjny

Rafał Trzaskowski, Koalicja Obywatelska

Waldemar Witkowski, Unia Pracy

Stanisław Żółtek, Kongres Nowej Prawicy

