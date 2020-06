Wybory 2020. Lista kandydatów

Wybory prezydenckie 2020. Do której czynne lokale wyborcze?

Wybory 2020. Jak głosować?

Zarówno w przypadku głosowania tradycyjnego jak i korespondencyjnego na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymali na swoje adresy zamieszkania pakiet wyborczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować).

Głosując korespondencyjnie kopertę zwrotną należy odnieść osobiście (lub poprosić o to inną osobę) w dniu pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kopertę zwrotną z wypełnioną kartą do głosowania należy przynieść do właściwego lokalu wyborczego (od 7:00 do 21:00), zgodnego z twoim spisem wyborców.