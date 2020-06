Wybory 2020. Lech Wałęsa napisał list do członków i sympatyków PiS. "Ratujcie nasze wspólne zwycięstwo"

W swoim najnowszym wpisie na Facebooku Lech Wałęsa skomentował aktualną sytuację polityczną w Polsce. Odniósł się także do nadchodzących wyborów prezydenckich.

- Czasy, w których przyszło nam żyć nie są łatwe, rządy Kaczyńskiego doprowadziły kraj do gigantycznego poziomu nacjonalizmu, nienawiści, kierowania obywatela przeciwko obywatelowi, szaleństwa działań niekonstytucyjnych, niezgodnych z obowiązującym prawem oraz stanem rzeczy - stwierdziła legenda Solidarności w opublikowanym "liście do członków i sympatyków PiS".

Wałęsa zaatakował też bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego. - To on nas podzielił, skłócił, doprowadził do wykopania rowu nienawiści, zawiści, kłamstwa i zdrady - pisze były prezydent RP, twierdząc, że za spory polityczne w Polsce odpowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości.