Wybory 2020. Jak głosować? Gdzie znaleźć lokal wyborczy?

Wybory prezydenckie 2020. Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Głosować możemy tylko w gminie, w której jesteśmy w spisie wyborców. Głosować poza miejscem zamieszkania mogą osoby, które uzyskały zaświadczenie o prawie do głosowania, a także te, które dopisały się do spisu wyborców w gminie, w której przebywają podczas trwania wyborów prezydenckich.

Gdzie znaleźć lokal wyborczy?

Wybory 2020. Jak prawidłowo zagłosować?

W wyborach prezydenckich 2020 można zagłosować tradycyjnie lub korespondencyjnie. Do lokalu wyborczego musisz zabrać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), który należy okazać komisji przed pobraniem karty do głosowania. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.