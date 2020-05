Wybory 2020. Jadwiga Emilewicz krytykuje opozycję. "Rollercoaster na ostatniej prostej"

- Jeśli chodzi o to, żeby te wybory prezydenckie odbyły się w warunkach konstytucyjnych, apelujemy i zachęcamy do współpracy przy tym projekcie - powiedziała w środę wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Minister rozwoju we wtorek w Sejmie odniosła wrażenie, że opozycja nie chce "przygotowania dobrej legislacji, ale być może zmiany kandydata, który, jak wiemy, w ostatnich sondażach notuje bardzo drastyczne spadki". - Jeśli więc chodzi o wybór prezydenta, a nie o rollercoaster na ostatniej prostej, to zachęcamy i zapraszamy do współpracy. Na to liczą wszyscy Polacy - powiedziała Emilewicz.