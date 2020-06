Wybory 2020. Co to jest frekwencja wyborcza? Frekwencja w wyborach 2015

Trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020. Sprawdź, co to jest frekwencja wyborcza. Jaka była frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku? Ile osób wtedy zagłosowało?

Wybory 2020. Co to jest frekwencja wyborcza?

Frekwencją wyborczą nazywamy odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały już swój głos w wyborach bądź referendum. Jest istotna szczególnie w przypadku referendum, gdzie dla ważności głosowania określana jest minimalna frekwencja.

Informacje o frekwencji wyborczej podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Otrzymuje ona informacje od poszczególnych okręgów wyborczych i prezentuje wynik oddanych głosów w całym państwie.

Wybory prezydenckie 2020. Jaka frekwencja na poprzednich wyborach?

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w 2015 roku. W pierwszej turze ważny głos oddało 14 898 934 Polaków, co stanowiło 48,96 procent frekwencji. W drugiej turze wyborów prezydenckich 2015 do urn poszło więcej osób. Ważny głos oddało 16 742 938 Polaków, czyli 55,34 procent z wszystkich uprawnionych do głosowania.

Wybory 2020. Do której czynne lokale wyborcze?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 trwa w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych.

Wybory 2020. Jak głosować?

Ustawa pozwala na głosowanie w wyborach prezydenckich na dwa sposoby:

tradycyjnie, przez udanie się do lokalu wyborczego

w sposób korespondencyjny

Zarówno w przypadku głosowania tradycyjnego jak i korespondencyjnego na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymali na swoje adresy zamieszkania pakiet wyborczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować).